В 1 сезоне 2 серии сериала «Внешние отмели» Джон Би убеждается, что ключ, который друзья находят на борту лодки, связан с исчезновением его отца. Джон Би подталкивает своих друзей к поиску ответов на эту загадку.
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