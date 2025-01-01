Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Отражение 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Отражение
Киноафиша Сериалы Отражение Сезоны Сезон 1

Отражение 16+
Название Сезон 1
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отражение»

В 1 сезоне сериала «Отражение» бывший майор милиции Елизавета Круглова готовится к освобождению после двенадцати лет тюремного заключения, которые она отбывала за организацию банды подмосковных «оборотней в погонах». У Елизаветы осталась маленькая дочь Полина, которую отправили в детский дом после ареста матери. За пару месяцев до выхода на свободу героиня узнает, что дни ее сочтены: у Елизаветы обнаружили опухоль головного мозга. В это же время в тюрьму попадает бывший следователь Дарья Еремина, которая умудрилась превысить свои полномочия во время охоты на преступника. Елизавета предлагает Дарье сделку: поменяться лицами с помощью пластического хирурга. Тогда девушка сможет выйти на свободу раньше, но ей придется стать матерью для Полины, ведь Елизавета не сможет исполнить свои родительские обязанности.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Отражение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
Больше сотни серий по 2 часа в каждой: три причины, почему турецкие сериалы такие длинные
Два часа паники и ужаса: почему «Санктум» Джеймса Кэмерона оказался страшнее всех хорроров вместе взятых — личный опыт
48 млн часов просмотра и 15% на RT? Фильм со звездой «Очень странных дел» оказался самым дорогим в истории Netflix — но критики разнесли его в пух и прах
Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов»
Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия
До финала «Киберслава» осталось 7 серий, и дата их выхода уже не тайна: «Кинопоиск» раскрыл карты
Микки Маус попал в «Шоу Трумана»: свежий мульт о мышке точно понравится тем, кто испытывал депрессию
«Шла на комедию, в итоге рыдала»: новый фильм с Васильевым оказалась с подвохом — актер сыграл свою самую необычную роль
Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков
Панталоны Хюррем и стул Сулеймана: от вида каких вещей в «Великолепном веке» у эксперта дергается веко
«Да начнутся голодные игры»: почему комбо с «Леди Баг» оказалось круче розовых бургеров Hello Kitty — маркетолог о феномене мульта
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше