В 1 сезоне сериала «Отражение» бывший майор милиции Елизавета Круглова готовится к освобождению после двенадцати лет тюремного заключения, которые она отбывала за организацию банды подмосковных «оборотней в погонах». У Елизаветы осталась маленькая дочь Полина, которую отправили в детский дом после ареста матери. За пару месяцев до выхода на свободу героиня узнает, что дни ее сочтены: у Елизаветы обнаружили опухоль головного мозга. В это же время в тюрьму попадает бывший следователь Дарья Еремина, которая умудрилась превысить свои полномочия во время охоты на преступника. Елизавета предлагает Дарье сделку: поменяться лицами с помощью пластического хирурга. Тогда девушка сможет выйти на свободу раньше, но ей придется стать матерью для Полины, ведь Елизавета не сможет исполнить свои родительские обязанности.