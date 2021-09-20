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Обычный парень 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Обычный парень
Киноафиша Сериалы Обычный парень Сезоны Сезон 1

Ordinary Joe
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Обычный парень»

В 1 сезоне сериала «Обычный парень» сюжет разворачивается вокруг парня по имени Джо. После окончания учебы в колледже он оказывается перед непростым выбором. Главный герой отчаянно пытается найти свое место в жизни. Он может стать офицером полиции, как отец, или жениться на своей девушке и устроиться на работу в больницу. Джо также может пойти за своей отчаянной мечтой и попробовать себя в роли музыканта. По ходу развития событий авторы «Обычного парня» показывают все три возможные сюжетные линии, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Обычный парень График выхода всех сериалов
Сезон 1
Путь ведет к пути Way Leads On To Way
Сезон 1 Серия 1
20 сентября 2021
Реквием Requiem
Сезон 1 Серия 2
27 сентября 2021
С Днем Рождения, Дженни Happy Birthday Jenny
Сезон 1 Серия 3
4 октября 2021
Падающая звезда Shooting Star
Сезон 1 Серия 4
11 октября 2021
Надеть маску - сбросить маску Mask On Mask Off
Сезон 1 Серия 5
18 октября 2021
Всегда делай то, что требуется Always Do The Right Thing
Сезон 1 Серия 6
25 октября 2021
Письмо The Letter
Сезон 1 Серия 7
1 ноября 2021
Сброс Reset
Сезон 1 Серия 8
15 ноября 2021
Благодарный Thankful
Сезон 1 Серия 9
22 ноября 2021
Снежный шар Snow Globe
Сезон 1 Серия 10
3 января 2022
Произнести вслух Calling an Audible
Сезон 1 Серия 11
10 января 2022
Белая мгла Whiteout
Сезон 1 Серия 12
17 января 2022
Последствия Aftermath
Сезон 1 Серия 13
24 января 2022
График выхода всех сериалов
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