В 1 сезоне сериала «Обычный парень» сюжет разворачивается вокруг парня по имени Джо. После окончания учебы в колледже он оказывается перед непростым выбором. Главный герой отчаянно пытается найти свое место в жизни. Он может стать офицером полиции, как отец, или жениться на своей девушке и устроиться на работу в больницу. Джо также может пойти за своей отчаянной мечтой и попробовать себя в роли музыканта. По ходу развития событий авторы «Обычного парня» показывают все три возможные сюжетные линии, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы.