В 6 сезоне 7 серии сериала «Оранжевый – хит сезона» Бэдисон пытается вернуть прежнее отношение Кэрол. Между тем у Бланки появилось желание забеременеть, а у Ники есть свои мысли на этот счет. Отношения Натали и Капуто переходят на новый уровень.