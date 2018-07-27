В 6 сезоне 2 серии сериала «Оранжевый – хит сезона» сотрудники тюрьмы получали приказ никого не жалеть. Теперь федералы ищут себе тех, над кем можно поиздеваться. А в это время Капуто устал быть безработным и начинает искать способ избежать рутины.