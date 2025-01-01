Big Boo [наблюдая за мемориалом Пенсатакки для её абортированных детей] Тут целое маленькое кладбище.

Tiffany 'Pennsatucky' Doggett Да, это все мои нерождённые дети.

Big Boo Ох.

[поёт]

Big Boo Ох. У неё печаль по случаю Дня матери!

[пауза]

Big Boo Иисус, ты выглядишь как Ангел Смерти. Я это часто слышу.

Tiffany 'Pennsatucky' Doggett [о абортах] Да, я иду в ад. Я это знаю. Хотя я была спасена и всё такое, у них даже не было шансов, понимаешь?

Big Boo Сын, тебе надо отпустить это дерьмо.

Tiffany 'Pennsatucky' Doggett Тебе легко так говорить. Я думаю, ты никогда не оказывалась в ситуации аборта.

Big Boo Смелое предположение. Ты когда-нибудь читала книгу под названием "Фриканомика"?

Tiffany 'Pennsatucky' Doggett Нет. О чем она, о бородатых дамах и карликах?

Big Boo Почти. Она о экономической теории, причинах и следствиях.

Big Boo На самом деле, это довольно интересное чтение. В ней есть глава с названием "Куда делись все преступники?"

Tiffany 'Pennsatucky' Doggett За тем полем.

Big Boo Знаешь, в 1990-х преступность падала на глазах, и эта книга связывает это с принятием решения Roe v. Wade.

Big Boo На самом деле, это абсолютно противоположно. Я имею в виду, те аборты, которые произошли после Roe v. Wade, были детьми, которые не были желанными. Детьми, которые, если бы их матери были вынуждены их рожать, вырастали бы бедными, забытыми и издевающимися над ними, три самых важных ингредиента, когда ты создаёшь преступника.

Tiffany 'Pennsatucky' Doggett Но их никогда не родили.

Big Boo [игнорируя Пенсатакки] Таким образом, через 20 лет, когда им бы было в самом соку для преступной деятельности, их просто не было. И уровень преступности резко упал.

Tiffany 'Pennsatucky' Doggett В чем твоя мысль?

Big Boo Ну, моя мысль в том, что ты была наркоманкой, кусок дерьма из рабочего класса, и твои дети, если бы они родились, были бы наркоманами и кусками дерьма из рабочего класса. Так что, прервав эти беременности, ты избавила общество от напасти твоего потомства. Я имею в виду, если задуматься, это благословение!