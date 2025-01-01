Меню
Мисс Роза Сиснерос [после того, как сбила Ви на prison van] Всегда такая грубая, эта.
Big Boo [наблюдая за мемориалом Пенсатакки для её абортированных детей] Тут целое маленькое кладбище.
Tiffany 'Pennsatucky' Doggett Да, это все мои нерождённые дети.
Big Boo Ох.
[поёт]
Big Boo Ох. У неё печаль по случаю Дня матери!
[пауза]
Big Boo Иисус, ты выглядишь как Ангел Смерти. Я это часто слышу.
Tiffany 'Pennsatucky' Doggett [о абортах] Да, я иду в ад. Я это знаю. Хотя я была спасена и всё такое, у них даже не было шансов, понимаешь?
Big Boo Сын, тебе надо отпустить это дерьмо.
Tiffany 'Pennsatucky' Doggett Тебе легко так говорить. Я думаю, ты никогда не оказывалась в ситуации аборта.
Big Boo Смелое предположение. Ты когда-нибудь читала книгу под названием "Фриканомика"?
Tiffany 'Pennsatucky' Doggett Нет. О чем она, о бородатых дамах и карликах?
Big Boo Почти. Она о экономической теории, причинах и следствиях.
Tiffany 'Pennsatucky' Doggett Звучит скучно.
Big Boo На самом деле, это довольно интересное чтение. В ней есть глава с названием "Куда делись все преступники?"
Tiffany 'Pennsatucky' Doggett За тем полем.
Big Boo Знаешь, в 1990-х преступность падала на глазах, и эта книга связывает это с принятием решения Roe v. Wade.
Tiffany 'Pennsatucky' Doggett Темнота 73-го.
Big Boo На самом деле, это абсолютно противоположно. Я имею в виду, те аборты, которые произошли после Roe v. Wade, были детьми, которые не были желанными. Детьми, которые, если бы их матери были вынуждены их рожать, вырастали бы бедными, забытыми и издевающимися над ними, три самых важных ингредиента, когда ты создаёшь преступника.
Tiffany 'Pennsatucky' Doggett Но их никогда не родили.
Big Boo [игнорируя Пенсатакки] Таким образом, через 20 лет, когда им бы было в самом соку для преступной деятельности, их просто не было. И уровень преступности резко упал.
Tiffany 'Pennsatucky' Doggett В чем твоя мысль?
Big Boo Ну, моя мысль в том, что ты была наркоманкой, кусок дерьма из рабочего класса, и твои дети, если бы они родились, были бы наркоманами и кусками дерьма из рабочего класса. Так что, прервав эти беременности, ты избавила общество от напасти твоего потомства. Я имею в виду, если задуматься, это благословение!
Tiffany 'Pennsatucky' Doggett Никогда не думала об этом так.
Poussey Washington [о любви] Это просто отлично, понимаешь? Сидишь с кем-то, болтаешь, рассказываешь безумно глупые шутки. И даже не хочется спать, потому что тогда ты можешь оказаться без него хоть на минуту, а этого не хочется.
Галина 'Ред' Резников Все, чего я хотела, это съесть курицу, которая умнее других куриц, и впитать её силу!
Alex Vause [к Пайпер] Ты не изменяешь мне и Ларри с Безумными Глазами? Потому что нас четверых здесь не поместится!
Piper Chapman Мне страшно, что я не сама себя, и мне страшно, что я – это я.
Галина 'Ред' Резникова У меня пропала половина кабачков. Эти девчонки не понимают, что я здесь, чтобы обеспечивать едой, а не игрушками. У меня больше нет огурцов, моркови, свёклы. Боже знает, что они с этим делают. Я не могу удерживать ничего в форме члена.
Tasha 'Taystee' Jefferson Не связывайся с Гарри Поттером!
Poussey Washington Нет, черт возьми, нет!
Yoga Jones [о том, как справляться с тюрьмой] Работай усердно, чтобы создать что-то красивое и значимое, и когда закончишь, упакуй это и знай, что всё это было временным.
Сюзанна 'Сумасшедшие Глаза' Уоррен [к Пайпер] До встречи с тобой солнце было как жёлтый виноград. А теперь оно выглядит как огонь на небе. Почему? Потому что ты разожгла огонь внутри меня!
Лорна Морелло [к Пайпер] Ты иногда слышишь себя? Например, когда говоришь?
Pete Harper Я не алкоголик. Я австралиец!
Галина 'Ред' Резникова Как только тебя воспринимают как слабого, ты уже слабый.
Piper Chapman Я была ассистентом преподавателя в колледже.
Joel Luschek О, что это? Что-то вроде "Груди" и "Задницы"?
[смеётся]
Piper Chapman Еда здесь *ужасная*!
[все за столом бросают на нее строгие взгляды]
Piper Chapman [пауза] Что такое?
Nicky Nichols Я упоминала, что Рэд ведет кухню?
Piper Chapman [в шоке и смущении] О, блин! Извини!
George 'Pornstache' Mendez Нельзя лизать в комнате для встреч!
Тиффани 'Пенсатакки' Доггетт [открывающие строки третьего сезона]
[за рулем тюремного фургона]
Тиффани 'Пенсатакки' Доггетт Я бы намазала тебе тост. Я бы покормила её собаку. Я бы зашила ему свитер. Ммм! Видишь? Не имеет значения, что ты скажешь, если это "Я бы зашу# твою #"!
[смеется]
Тиффани 'Пенсатакки' Доггетт Всё это всегда звучит пошло.
Тиффани 'Пенсатакки' Доггетт Знаешь что? Прости за мой французский, но можешь п#деть меня!
Тиффани 'Пенсатакки' Доггетт [Ти Пайпер перед атакой] Я ангел Господа. Посмотри на моё платье!
Tiffany 'Pennsatucky' Doggett Слушай, ты понимаешь, что это значит, когда там наверху нет никого, чтобы наказывать злоумышленников? Это значит, что там нет никого, кто бы награждал хороших; потому что нет судьи. Нет справедливости. Мы просто ползаем по этой земле, как муравьи...
[пауза]
Tiffany 'Pennsatucky' Doggett А потом мы умираем.
Big Boo Нет вечеринки, как у Биг Бу!
Leanne Taylor Чинг Чонг Чанга!
Chang [проходит мимо] Иди нах#й, белый.
Leanne Taylor [смеётся] Ей нравится, когда я это делаю!
Лорна Морелло [к Пайпер] Ты видела курицу? Прям настоящую живую курицу?
Cindy Hayes [о кухонной еде] Соль! Нам дали специальные подносы. Чили-дерьмо, суки!
Poussey Washington Слушай, они нас так подкалывают, потому что знают, как наша нация предрасположена к гипертонии!
Tasha 'Taystee' Jefferson Они пытаются нас прикончить!
Janae Watson Ну а что вы ожидали? Не связывайтесь с поварами!
Yoga Jones Я благодарна вам, девочки, которые каждый день напоминаете мне, что простить себя возможно.
Piper Chapman [о Красной] Она выпустила на меня е##нный фетва!
Сюзанна 'Сумасшедшие Глаза' Уоррен Мне не просто нравится ты, Пайпер. У меня есть чувства. Любовные чувства!
Larry Bloom [Пайпер, о тюрьме] Это всё просто большое приключение с печёнкой и Йогой Джонс и расизмом.
Галина 'Ред' Резникова Я хочу выглядеть *жестко*!
Natalie Figueroa [Тайсти о выигрышах на ярмарке вакансий] Это не конкурс. Ты стараешься на максимум, потому что так и должно быть. Почему вам так трудно это понять? Вы как дети! "Где мой подарок?" "Обратите на меня внимание!" "Дайте мне вещи!" "Почините отопление!" "Постройте спортзал!" Я не ваша чертова мамочка. Повзрослейте! В знак признания вашего труда и успехов, к вашему счету в магазине будет добавлено 10 долларов. Наслаждайтесь.
Joe Caputo Увидимся в следующий вторник.
Natalie Figueroa Да, увидимся в следующий вторник-
[паузa]
Natalie Figueroa Я вижу, что ты задумала!
Larry Bloom Зачем мне замуж за уголовницу, бывшую лесбиянку, WASP, Шиксу, которая вот-вот попадет в тюрьму?
Natalie Figueroa Пойди на х#й, и сходи к психотерапевту!
Debbie Doggett [сотруднику соцслужбы о молодой Тиффани] Сами посмотрите, у нее не все в порядке с головой. Так и не получила всего, что ей положено, бедняжка. Но мы берем то, что дает нам Господь...
[пауза]
Debbie Doggett В общем, насколько я понимаю, дополнительные пособия по безопасности для таких как моя маленькая Бесси — это 314 долларов в месяц. Верно?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Лиа ДеЛария
Lea DeLaria
Тэрин Мэннинг
Тэрин Мэннинг
Taryn Manning
Самира Уайли
Самира Уайли
Samira Wiley
Кейт Малгрю
Kate Mulgrew
Лора Припон
Лора Припон
Laura Prepon
Тейлор Шиллинг
Тейлор Шиллинг
Taylor Schilling
Даниэль Брукс
Даниэль Брукс
Danielle Brooks
Констанс Шульман
Constance Shulman
Узо Адуба
Узо Адуба
Uzo Aduba
Яэль Стоун
Yael Stone
Наташа Лионн
Наташа Лионн
Natasha Lyonne
Пабло Шрайбер
Пабло Шрайбер
Pablo Schreiber
Эмма Майлс
Emma Myles
Лори Тан Чинн
Лори Тан Чинн
Lori Tan Chinn
Эдриэнн С. Мур
Adrienne C. Moore
Джейсон Биггс
Джейсон Биггс
Jason Biggs
Алисия Райнер
Ник Сэндоу
Nick Sandow
