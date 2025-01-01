Big Boo
[наблюдая за мемориалом Пенсатакки для её абортированных детей] Тут целое маленькое кладбище.
Big Boo
Ох.
[поёт]
Big Boo
Ох. У неё печаль по случаю Дня матери!
[пауза]
Big Boo
Иисус, ты выглядишь как Ангел Смерти. Я это часто слышу.
Big Boo
Сын, тебе надо отпустить это дерьмо.
Big Boo
Смелое предположение. Ты когда-нибудь читала книгу под названием "Фриканомика"?
Big Boo
Почти. Она о экономической теории, причинах и следствиях.
Big Boo
На самом деле, это довольно интересное чтение. В ней есть глава с названием "Куда делись все преступники?"
Big Boo
Знаешь, в 1990-х преступность падала на глазах, и эта книга связывает это с принятием решения Roe v. Wade.
Big Boo
На самом деле, это абсолютно противоположно. Я имею в виду, те аборты, которые произошли после Roe v. Wade, были детьми, которые не были желанными. Детьми, которые, если бы их матери были вынуждены их рожать, вырастали бы бедными, забытыми и издевающимися над ними, три самых важных ингредиента, когда ты создаёшь преступника.
Big Boo
[игнорируя Пенсатакки] Таким образом, через 20 лет, когда им бы было в самом соку для преступной деятельности, их просто не было. И уровень преступности резко упал.
Big Boo
Ну, моя мысль в том, что ты была наркоманкой, кусок дерьма из рабочего класса, и твои дети, если бы они родились, были бы наркоманами и кусками дерьма из рабочего класса. Так что, прервав эти беременности, ты избавила общество от напасти твоего потомства. Я имею в виду, если задуматься, это благословение!