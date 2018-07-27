В 6 сезоне 4 серии сериала «Оранжевый – хит сезона» у Алейды никак не получается найти себе работу. Тем временем Ники оказывается в безвыходном положении и обращается за помощью к Рыжей. А Тэйсти, в свою очередь, надеется на помощь Капуто.