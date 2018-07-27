В 6 сезоне 9 серии сериала «Оранжевый – хит сезона» у Дайи возникает блестящая идея, каким образом можно раздобыть наркотики. А Дэдди, в свою очередь, продолжает медлить с Барб. Также в это время Рыжая находит себе весьма влиятельного союзника.