В 3 сезоне 7 серии сериала «У меня на районе» четверка друзей раскрывает замысел Кучильос и Оскара. Чтобы их остановить, Сезару, Монсе, Джамалу и Руби нужно привести в действие свой план. Однако в процессе их дружба подвергается испытанию.
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