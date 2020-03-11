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У меня на районе 2018 - 2021 6 серия 3 сезон

8.1 Оцените
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Все серии 3 сезона «У меня на районе»
Глава 21
Сезон 3 / Серия 1 11 марта 2020
Глава 22
Сезон 3 / Серия 2 11 марта 2020
Глава 23
Сезон 3 / Серия 3 11 марта 2020
Глава 24
Сезон 3 / Серия 4 11 марта 2020
Глава 25
Сезон 3 / Серия 5 11 марта 2020
Глава 26
Сезон 3 / Серия 6 11 марта 2020
Глава 27
Сезон 3 / Серия 7 11 марта 2020
Глава 28
Сезон 3 / Серия 8 11 марта 2020
О чем серия

В 3 сезоне 6 серии сериала «У меня на районе» подсказка появляется с неожиданной стороны: старая музыкальная пластинка дает зацепку. Продолжая поиски, ребята оказываются на съемочной площадке клипа. Им приходится поговорить откровенно.

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