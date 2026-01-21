Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «GOAT: Мечтай по крупному» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лукас в парандже, Жади в неглиже: 9 «разрывных» мемов по «Клону» — каждый раз смешат как в первый

Лукас в парандже, Жади в неглиже: 9 «разрывных» мемов по «Клону» — каждый раз смешат как в первый

21 января 2026 14:44
Лукас в парандже, Жади в неглиже: 9 «разрывных» мемов по «Клону» — каждый раз смешат как в первый

Даже не верится, что сериалу уже почти четверть века.

Прошло 23 года, а «Клон» все так же покоряет сердца и смешит до слез! Что еще могло так ярко объединить поколения, как история Лукаса и Жади? В свое время сериал приклеил к экранам всю страну: школьники забывали о «домашке», а взрослые бросали кухонные дела, лишь бы увидеть очередные взлеты и падения героев.

Конечно, столь драматичная любовь не могла обойтись без запоминающихся мемов — ироничных, злободневных, и каждый как будто отражает саму жизнь!

Больше всего, конечно, шутят про Лукаса, готового пойти на все, лишь бы увидеть Жади, — даже в паранджу завернуться. И про нее саму: когда-то девочки мечтали быть похожими на Жади, а потом выросли и поняли, как уж точно не надо себя вести!

А вот Саид — просто кладезь для мемов. Бедняга трудится день и ночь, а взбалмошная жена только и делает, что твердит всем про его «тиранию» — пока потихоньку строит глазки Лукасу. Тут и актриса Джованна Антонелли попала под раздачу: зрители до сих пор видят в ней не актрису, а только ту самую Жади!

Сегодня «Клон» — не просто бразильское шоу, а целый пласт поп-культуры. Мы все так же пересматриваем его и смеемся над мемами, где старые сцены поданы на новый лад, — разве это не лучший знак, что сериал и правда стал культовым?

Фото: Кадры из сериала «Клон»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров Читать дальше 17 февраля 2026
В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов Читать дальше 16 февраля 2026
Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца Читать дальше 15 февраля 2026
Приквел «Престолов» на коне, но фанаты спорят — а рыцарь ли Дункан: смущает 1 кадр и строки повести Мартина Приквел «Престолов» на коне, но фанаты спорят — а рыцарь ли Дункан: смущает 1 кадр и строки повести Мартина Читать дальше 15 февраля 2026
Эти 4 сериала – как хорошее вино: им уже по 10 лет, а они по-прежнему хороши – оценка 7.6 тут самая низкая Эти 4 сериала – как хорошее вино: им уже по 10 лет, а они по-прежнему хороши – оценка 7.6 тут самая низкая Читать дальше 14 февраля 2026
Обожаю пересматривать 3 мини-сериала про любовь каждое 14 февраля: осилите быстро, а №3 «прекрасно заменит психоаналитика» Обожаю пересматривать 3 мини-сериала про любовь каждое 14 февраля: осилите быстро, а №3 «прекрасно заменит психоаналитика» Читать дальше 14 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше