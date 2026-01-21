Лукас в парандже, Жади в неглиже: 9 «разрывных» мемов по «Клону» — каждый раз смешат как в первый

Прошло 23 года, а «Клон» все так же покоряет сердца и смешит до слез! Что еще могло так ярко объединить поколения, как история Лукаса и Жади? В свое время сериал приклеил к экранам всю страну: школьники забывали о «домашке», а взрослые бросали кухонные дела, лишь бы увидеть очередные взлеты и падения героев.

Конечно, столь драматичная любовь не могла обойтись без запоминающихся мемов — ироничных, злободневных, и каждый как будто отражает саму жизнь!

Больше всего, конечно, шутят про Лукаса, готового пойти на все, лишь бы увидеть Жади, — даже в паранджу завернуться. И про нее саму: когда-то девочки мечтали быть похожими на Жади, а потом выросли и поняли, как уж точно не надо себя вести!

А вот Саид — просто кладезь для мемов. Бедняга трудится день и ночь, а взбалмошная жена только и делает, что твердит всем про его «тиранию» — пока потихоньку строит глазки Лукасу. Тут и актриса Джованна Антонелли попала под раздачу: зрители до сих пор видят в ней не актрису, а только ту самую Жади!

Сегодня «Клон» — не просто бразильское шоу, а целый пласт поп-культуры. Мы все так же пересматриваем его и смеемся над мемами, где старые сцены поданы на новый лад, — разве это не лучший знак, что сериал и правда стал культовым?