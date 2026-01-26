Оповещения от Киноафиши
У Лукаса появился новый близнец, Саид лишился миллионов: финал «Клона» ужасен на фоне альтернативной концовки

У Лукаса появился новый близнец, Саид лишился миллионов: финал «Клона» ужасен на фоне альтернативной концовки

26 января 2026 07:00
У Лукаса появился новый близнец, Саид лишился миллионов: финал «Клона» ужасен на фоне альтернативной концовки

Зрителям подсунули свинью 23 года назад.

Помните тот сладкий, выстраданный миг, когда после 250 серий «Клона» Жади и Лукас наконец-то обнялись на фоне заката? Создатели сериала поставили точку, фанаты выдохнули. Но что, если вам сказать, что настоящий финал этой бразильской саги был куда сложнее, циничнее и… спрятан в четырёх книгах-продолжениях?

Да-да, хэппи-энд с воссоединением в доме дяди Али — это лишь красивая ложь, не имеющая отношения к истинной концовке. Вторая половина, написанная Габриэллой Лопес, настолько отличается от телеверсии, что кажется историей из параллельной вселенной. И она отвечает на все неудобные вопросы, которые зрители задавали годами.

Что было на самом деле (согласно книгам):

Лео не растворился в пустыне. Его история получила жутковатое развитие. У него появился сын от Карлы — мальчик, который, по подозрениям доктора Альбьери, является ещё одним клоном. Сам Лео, пройдя через депрессию и «амёбный» образ жизни, в итоге остепенился и начал работать на своего отчима, Эдвалду.

У Лукаса появился новый близнец, Саид лишился миллионов: финал «Клона» ужасен на фоне альтернативной концовки

И да, он всё-таки похитил Жади в отчаянной попытке, но это лишь окончательно доказало: её сердце навсегда принадлежит Лукасу.

Судьба Саида — это американские горки. После того как его бросили все жёны, его свела судьба с Алисиньей. И что вы думаете? Она снова оказалась мошенницей. Разочаровавшись в любви и лишившись солидной суммы, Саид, однако, не остался один — его ждал союз с Моникой, дочерью Лобату. А вот Маизу, по версии книг, ждала трагическая гибель от рук бандитов.

У Лукаса появился новый близнец, Саид лишился миллионов: финал «Клона» ужасен на фоне альтернативной концовки

Сестры Амина и Рания не канули в Лету. Рания ушла от Саида к Сесеу, другу Мэл, который стал рок-звездой. Амина же пустилась во все тяжкие с Нанду, связалась с наркоторговлей, но в итоге вернулась в Рио простой продавщицей.

Мэл и Шанди — история без конца. Их отношения — бесконечные качели. Ребёнок оказался на попечении Далвы (которая, к слову, умрёт в одиночестве, забытая семьёй, которой посвятила жизнь). Мэл даже родит ребёнка от другого, но в итоге — снова вернётся к Шанди.

У Лукаса появился новый близнец, Саид лишился миллионов: финал «Клона» ужасен на фоне альтернативной концовки

Почему создатели сериала нас «обманули»?

Ответ прост: телевидение — это бизнес. Продюсеры «Клона» дали зрителю то, что тот жаждал: торжество любви Жади и Лукаса, намёк на счастье для Иветти и Леонидаса (даже если появление у них детей в почтенном возрасте вызывает вопросы) и загадочный крючок на будущее, если бы они решили снять спин-офф про Лео.

У Лукаса появился новый близнец, Саид лишился миллионов: финал «Клона» ужасен на фоне альтернативной концовки

Реальная же жизнь персонажей, описанная в книгах, куда менее гладкая. Она полна неоправданных смертей, повторяющихся ошибок, одинокой старости и призраков прошлого в виде новых клонов. В реальности такие инфантилы как Жади и Лукас не смогли бы ужится вместе.

У Лукаса появился новый близнец, Саид лишился миллионов: финал «Клона» ужасен на фоне альтернативной концовки

Ранее писали: Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название. Раздражающая Жади или великолепный Саид: кто из героев «Клона» похож на вас (тест по знакам зодиака).

Фото: Кадр из сериала «Клон»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
