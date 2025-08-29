Одно кафе на весь город, обморок и семейные узы: 15 дурацких клише из сериалов нулевых — этим грешат и «Друзья», и «Клон»

Но проекты от этого не становятся менее любимыми.

Помните те времена, когда мы залипали перед телевизором, завороженные «Клоном» или «Диким ангелом»? Тогда все эти сюжетные повороты казались гениальными и драматичными, ведь мы видели такое впервые. Мы не замечали штампов — мы просто жили эмоциями героев.

Но прошли годы, и мы пересмотрели миллиард сериалов — от «Друзей» до «Секса в большом городе». И теперь некоторые приёмы вызывают у нас улыбку и лёгкий кринж.

Ну правда: как можно было из сезона в сезон смотреть, как герои постоянно собираются в одном и том же кафе, будто оно единственное в городе? Или месяцами наблюдать, как герои страдают из-за невозможности быть вместе, потому что они якобы родственники, но в финале выясняется, что все же нет?

Однако в этой утрированности и есть их очарование. Мы же любим эти шаблоны не вопреки, а именно за их предсказуемость. Мы ждём, когда бедная, но гордая героиня встретит своего неприлично богатого мачо, а её коварная соперница получит по заслугам.

Это как встреча со старым другом — всегда знаешь, чего ожидать. Клише — язык целой эпохи телевидения, на котором говорили все наши любимые сериалы нулевых. Они создавали тот самый уютный и драматичный мир, из которого не хотелось уходить.

Давайте сегодня с лёгкой иронией вспомним эти культовые приёмы. Пролистайте слайдер — и вспомните те самые тропы, которые когда-то свели нас с ума, а сейчас вызывают тёплую ностальгию.

