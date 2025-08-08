Если забросили «Клон» на 134-й серии — расскажем, чем все кончилось: Лео и Саида хэппи-эндом не удостоили, Жади — почти получила свое

Бразильские сериалы — это как марафон: сначала легко, но добежать до финала удается не всем. Особенно если серий — под 250. Один из таких латиноамериканских титанов — культовый «Клон», где любовь, интриги, клоны, наркозависимости и драма сплелись в запутанный клубок.

Если в какой-то момент вы забросили просмотр, не переживайте — рассказываем, чем все закончилось и кто получил свою порцию счастья. Или — не получил.

Жади и Лукас: 20 лет спустя — все-таки вместе

Любовь века (или хотя бы двух десятилетий) наконец-то нашла путь. Лукас и Жади, прошедшие через измены, интриги, культурные запреты и даже клонирование, в финале сериала наконец-то воссоединились. Теперь они не расстаются ни на минуту и берут от этой жизни все.

Для счастья не хватает лишь одной детали пазла — дочери Жади. Саид оставил Хадижу, их общую дочь, у себя, но разрешил Жади навещать ее.

Дядя Али и Зорайде: мягкая победа любви

Зорайде стала пятой (!) женой дяди Али, но вместо роскоши выбрала скромное желание — чтобы тот простил Жади. И он, надо признать, растрогался. В итоге не только впустил племянницу обратно в дом, но и принял Лукаса. Ведь именно с ним Жади, по его словам, наконец-то обрела покой и истинную любовь.

Саид: один против всех

Бедняга Саид, как и положено трагическому герою, остался с разбитым сердцем. Он по-настоящему любил Жади, прощал все, боролся за семью — и все равно проиграл.

Формально Саид женился в третий раз, но покоя в доме не прибавилось: жены грызлись между собой так, что смотреть было страшно. И никакого финального катарсиса ему сценаристы не прописали.

Маиза: новая жизнь

Женщина, которая прошла через ад с Лукасом и ад материнства с наркозависимой дочерью Мел, наконец получила передышку. В группе поддержки родственников зависимых она познакомилась с мужчиной, у которого погиб сын. Вместе они нашли общий язык — и новую жизнь. Маиза вышла замуж и отпустила старые обиды. Кто бы мог подумать: один из самых спокойных финалов — у той, кому больше всего досталось.

Лео и Альбьери: в закат — по пескам

Доктор Альбьери, гениальный, но одержимый, осознал: клонирование — это не просто наука, это вмешательство в природу вещей. И это вмешательство его разрушило. Он потерял смысл, и в финале — уезжает в Марокко, чтобы больше не тревожить родных и близких.

Лео, клон Лукаса, не захотел бросать своего создателя и отправился с ним. Последний кадр — двое в бескрайней пустыне. Символично, грустно и чуть философски.

Так и закончился сериал, который навсегда вписался в золотую коллекцию бразильских драм.

