Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название

Казалось бы, что общего может быть между бразильской мыльной оперой «Клон» и творчеством Никиты Михалкова? На первый взгляд, дистанция между ними — как между монгольскими степями и пляжами Рио-де-Жанейро.

Но на самом деле их кое-что роднит. И это нечто — та самая пронзительная музыкальная тема Жади Urga, под которую она так часто страдала из-за Лукаса. Если забыли, вот как она звучит:

А вот в чем секрет: эту композицию написал российский гений электронной музыки Эдуард Артемьев. Изначально эта мелодия была саундтреком к фильму Никиты Михалкова «Урга — территория любви» 1991 года.

Но версии сильно отличаются. В отечественном фильме мелодия звучала инструментальным фоном, создавая атмосферу бескрайних степей.

А вот в «Клоне» она обрела слова и стала хитом. Что самое ироничное, для бразильского сериала песню исполнила китайская певица Бадема — та самая, что сыграла главную роль в фильме Михалкова.

Вот такой неожиданный культурный обмен: мелодия из монгольской степи, написанная русским композитором, в исполнении китайской актрисы стала символом любовных мук для миллионов бразильцев.

Настоящее «киношное» зазеркалье.

