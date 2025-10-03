Меню
3 октября 2025 13:46
Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название

Тот случай, когда музыка и впрямь связала.

Казалось бы, что общего может быть между бразильской мыльной оперой «Клон» и творчеством Никиты Михалкова? На первый взгляд, дистанция между ними — как между монгольскими степями и пляжами Рио-де-Жанейро.

Но на самом деле их кое-что роднит. И это нечто — та самая пронзительная музыкальная тема Жади Urga, под которую она так часто страдала из-за Лукаса. Если забыли, вот как она звучит:

А вот в чем секрет: эту композицию написал российский гений электронной музыки Эдуард Артемьев. Изначально эта мелодия была саундтреком к фильму Никиты Михалкова «Урга — территория любви» 1991 года.

Но версии сильно отличаются. В отечественном фильме мелодия звучала инструментальным фоном, создавая атмосферу бескрайних степей.

А вот в «Клоне» она обрела слова и стала хитом. Что самое ироничное, для бразильского сериала песню исполнила китайская певица Бадема — та самая, что сыграла главную роль в фильме Михалкова.

Вот такой неожиданный культурный обмен: мелодия из монгольской степи, написанная русским композитором, в исполнении китайской актрисы стала символом любовных мук для миллионов бразильцев.

Настоящее «киношное» зазеркалье.

Ранее мы писали: От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности

Фото: Кадры из сериала «Клон»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
