Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Нюхач Сезоны Сезон 2 Серия 5

Нюхач 2 сезон 5 серия смотреть онлайн

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Нюхач»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 5 октября 2015
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 5 октября 2015
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 6 октября 2015
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 6 октября 2015
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 7 октября 2015
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 7 октября 2015
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 8 октября 2015
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 8 октября 2015
О чем cерия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Нюхач» герои занимаются расследованием убийства студентки. Оказывается, девушка снимала крайне дорогую квартиру и в целом вела роскошную жизнь, которую не оплатишь на одну стипендию. Но кто был спонсором погибшей?

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Король неба
Король неба 53 комментария
Вызов
Вызов 284 комментария
Заклятье. Дом тьмы
Заклятье. Дом тьмы 3 комментария
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше