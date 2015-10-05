Во 2 сезоне 5 серии сериала «Нюхач» герои занимаются расследованием убийства студентки. Оказывается, девушка снимала крайне дорогую квартиру и в целом вела роскошную жизнь, которую не оплатишь на одну стипендию. Но кто был спонсором погибшей?
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