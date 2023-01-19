Меню
23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга»
23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга» В свое время «Бандитский Петербург» стал одним из самых успешных российских сериалов, а песню Игоря Корнелюка про город, которого нет, знают даже те, кто не видел ни одной серии. Рассказываем, как сложились судьбы актеров, сыгравших центральных персонажей одного из главных телехитов нулевых.  
19 января 2023 13:00
Скандалы, интриги, расследования: 7 интересных русских сериалов, похожих на «Мажора»
Скандалы, интриги, расследования: 7 интересных русских сериалов, похожих на «Мажора» Сериал «Мажор» ворвался на экраны в 2014 году и сразу завоевал свое место во всех топах России. Сериал стал представителем нового витка в кинематографе страны, после которого русский продакшен перестали считать чем-то стыдным и некачественным. С появлением стриминговых платформ таких проектов стало появляться все больше, а интерес зрителей к ним постоянно растет.
2 июля 2022 12:00
