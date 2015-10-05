Во 2 сезоне 6 серии сериала «Нюхач» команда пытается разобраться в бунте, который произошел в секретном подразделении СБР. По неизвестным причинам конвоир наводит прицел на одного из снайперов в попытке его убить, а затем совершает самоубийство.