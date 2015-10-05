Во 2 сезоне 8 серии сериала «Нюхач» старый друг Нюхача превращается в его врага, когда на их пути становится правосудие. В итоге герой вынужден коротать свои дни в камере для заключенных. Впрочем, желание добиться карьерного роста слишком велико.
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