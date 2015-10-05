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Киноафиша Сериалы Нюхач Сезоны Сезон 2 Серия 8

Нюхач 2 сезон 8 серия смотреть онлайн

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Нюхач»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 5 октября 2015
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 5 октября 2015
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 6 октября 2015
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 6 октября 2015
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 7 октября 2015
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 7 октября 2015
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 8 октября 2015
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 8 октября 2015
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Нюхач» старый друг Нюхача превращается в его врага, когда на их пути становится правосудие. В итоге герой вынужден коротать свои дни в камере для заключенных. Впрочем, желание добиться карьерного роста слишком велико.

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