О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Необычная семья
Сезоны
Необычная семья, список сезонов
No Ordinary Family
Год выпуска
2010
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
ABC
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Необычная семья»
Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов
28 сентября 2010 - 5 апреля 2011
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
