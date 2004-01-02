В 1 сезоне 3 серии сериала «Нет спасения от любви» бандитам не удается убить Головина, несмотря на то, что у мужчины нет охраны. Мафиози по кличке Кощей приглашает Марго на свидание в ресторан, а Семен с Аней и ее дочерью отправляются на рыбалку.