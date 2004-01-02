В 1 сезоне 2 серии сериала «Нет спасения от любви» Аня вместе с сыном и лучшей подругой отправляется на отдых в Крым, и журналист Петя тайно следует за ними. В море женщину спасает Семен, который на самом деле является бизнесменом Головиным.
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