В 1 сезоне 4 серии сериала «Нет спасения от любви» Петя пытается использовать трагическую смерть жены Головина в качестве компромата на бизнесмена. Бандиты подстраивают еще одно покушение на убийство Семена, а Марго узнает, что заказчиком был Кощей.
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