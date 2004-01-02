В 1 сезоне 4 серии сериала «Нет спасения от любви» Петя пытается использовать трагическую смерть жены Головина в качестве компромата на бизнесмена. Бандиты подстраивают еще одно покушение на убийство Семена, а Марго узнает, что заказчиком был Кощей.