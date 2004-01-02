В 1 сезоне 1 серии сериала «Нет спасения от любви» Петя решает скрыть от начальства заказ бандита на компромат бизнесмена ради приличного гонорара. Аня помогает спасти больного питомца мафиози по кличке Кощей и заручается его поддержкой.