В 1 сезоне 13 серии сериала «Непридуманная жизнь» Кудрич устраивает условно-досрочное освобождение для возлюбленной с помощью связей. Екатерина вновь начинает работать, и Егор признается ей, что болен. Женщина пытается уговорить его лечь в больницу.
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