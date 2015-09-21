В 1 сезоне 13 серии сериала «Непридуманная жизнь» Кудрич устраивает условно-досрочное освобождение для возлюбленной с помощью связей. Екатерина вновь начинает работать, и Егор признается ей, что болен. Женщина пытается уговорить его лечь в больницу.