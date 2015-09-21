В 1 сезоне 7 серии сериала «Непридуманная жизнь» Трапезникова заводит дружбу с авторитетными бизнесменами города, и новые знакомства помогают ей войти в торговую элиту. Привыкшая к большим суммам денег, Екатерина увлекается антиквариатом.