В 1 сезоне 2 серии сериала «Непридуманная жизнь» Катя получает шанс оказаться прямо на съемочной площадке: там нужен сотрудник, обеспечивающий команде горячее питание. Девушка очень надеется встретить Надежду Волгину, пример для подражания.
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