В 1 сезоне 12 серии сериала «Непридуманная жизнь» Екатерина оказывается в колонии-поселении, где встречает Огородникову, затаившую на женщину обиду. После происшествия Трапезникова берет вину на себяи ей удается расположить к себе заключенных.
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