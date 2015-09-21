В 1 сезоне 12 серии сериала «Непридуманная жизнь» Екатерина оказывается в колонии-поселении, где встречает Огородникову, затаившую на женщину обиду. После происшествия Трапезникова берет вину на себяи ей удается расположить к себе заключенных.