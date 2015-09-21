В 1 сезоне 6 серии сериала «Непридуманная жизнь» в магазин Трапезниковой поступают импортные ковры, которые, по предупреждению подчиненного Кудрича, необходимо продать определенным покупателям. 10 процентов от выручки полагается Кате.