В 3 сезоне 2 серии сериала «Нарко: Мексика» несовершеннолетние ребята на свадебной церемонии Энедины Арельяно и влиятельного юриста попадают в поле зрения Андреа, корреспондентки из Тихуаны. Тем временем Уолт задумывается о переезде.
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