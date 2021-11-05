В 3 сезоне 6 серии сериала «Нарко: Мексика» Виктор шокирован произошедшим убийством. Он не собирается сидеть сложа руки и намерен принять меры. В Тихуане все чаще происходит насилие. Новый лидер Энедина собирается дать отпор конкурентам ее картеля.
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