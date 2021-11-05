В 3 сезоне 5 серии сериала «Нарко: Мексика» Уолт присоединился к оперативникам в Мексике. Специальную группу возглавляет генерал Ребольо. Ее задача — отыскать людей, которые ответственны за битву в Гвадалахаре и гибель кардинала Посадаса.
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