В 1 сезоне 9 серии сериала «Нарко: Мексика» Кики в руках бандитов, и ничего хорошего его явно не ждет. Хайме и Мика волнуются из-за его пропажи, однако не в силах что-то противопоставить местной бюрократии. Феликс хочет, чтобы Рафа покинул страну.
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