В 1 сезоне 4 серии сериала «Нарко: Мексика» после долгого и мучительного бездействия агент Камаренанаконец-то может взяться за дело. Рафа сильно подставляет Гальярдо из-за собственных неразумных действий. Феликсу приходится разруливать ситуацию.
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