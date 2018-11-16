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Киноафиша Сериалы Нарко: Мексика Сезоны Сезон 1 Серия 6

Нарко: Мексика 2018 6 серия 1 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Нарко: Мексика»
Камелот
Сезон 1 / Серия 1 16 ноября 2018
Площадная система
Сезон 1 / Серия 2 16 ноября 2018
Крестный отец
Сезон 1 / Серия 3 16 ноября 2018
Рафа, Рафа, Рафа!
Сезон 1 / Серия 4 16 ноября 2018
Колумбийский связной
Сезон 1 / Серия 5 16 ноября 2018
Последняя граница
Сезон 1 / Серия 6 16 ноября 2018
Босс всех боссов
Сезон 1 / Серия 7 16 ноября 2018
Просто скажи нет
Сезон 1 / Серия 8 16 ноября 2018
Лопе де Вега 881
Сезон 1 / Серия 9 16 ноября 2018
Легенда
Сезон 1 / Серия 10 16 ноября 2018
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Нарко: Мексика» Рафа вынужден втянуться в рискованное противостояние. Целеустремленный Феликс укрепляет свои позиции в кокаиновом «сегменте» рынка. В результате американцы хотят выманить его на территорию янки.

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