В 1 сезоне 5 серии сериала «Нэнси Дрю» в Джорджию вселяется дух убитой Тиффани, однако утром девушка ничего не помнит. В «Клешню» приходит молодой и очень симпатичный парень, и просит устроить благотворительный ужин в его загородной резиденции.
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