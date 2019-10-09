В 1 сезоне 14 серии сериала «Нэнси Дрю» в «Клешню» приходит Патрис, мама Люси, и заверяет девушек, что она там работает. Лора пересмотрела свои взгляды на жизнь и приглашает Эйса улететь в Париж вместе с ней. Нэнси готовится к слушанию по делу отца.
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