В 1 сезоне 15 серии сериала «Нэнси Дрю» Нэнси считает, что Джошуа постарается закончить начатое дело и расквитаться с Райном Хадсоном, виновником смерти его сестры. Девушке предстоит во что бы то ни стало найти убийцу Люси и спасти своего отца.
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