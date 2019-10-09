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Киноафиша Сериалы Нэнси Дрю Сезоны Сезон 1 Серия 4

Нэнси Дрю 2019 4 серия 1 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Нэнси Дрю»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 9 октября 2019
Тайна старого морга
Сезон 1 / Серия 2 16 октября 2019
Проклятие Черного шторма
Сезон 1 / Серия 3 23 октября 2019
Кольцо с привидениями
Сезон 1 / Серия 4 30 октября 2019
Дело о своенравном духе
Сезон 1 / Серия 5 6 ноября 2019
Тайна Блэквуд Лодж
Сезон 1 / Серия 6 13 ноября 2019
История о Падшей Королеве Моря
Сезон 1 / Серия 7 20 ноября 2019
Путь теней
Сезон 1 / Серия 8 4 декабря 2019
Скрытая лестница
Сезон 1 / Серия 9 11 декабря 2019
Знак жемчужины отравителя
Сезон 1 / Серия 10 15 января 2020
Призрак Бонни Скотт
Сезон 1 / Серия 11 22 января 2020
Леди Ларкспур Лейн
Сезон 1 / Серия 12 29 января 2020
Коробка шепота
Сезон 1 / Серия 13 5 февраля 2020
Знак незваного гостя
Сезон 1 / Серия 14 26 февраля 2020
Ужасы Хорсшу-Бэй
Сезон 1 / Серия 15 4 марта 2020
Призраки Нэнси Дрю
Сезон 1 / Серия 16 11 марта 2020
Девушка в медальоне
Сезон 1 / Серия 17 8 апреля 2020
Подсказка на картине Капитана
Сезон 1 / Серия 18 15 апреля 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Нэнси Дрю» ночью Нэнси и Бэс слышат подозрительные звуки, дом будто зажил своей жизнью. Хадсоны получили отчет судмедэксперта, в котором говорится, что Тиффани умерла своей смертью. За Джорджией гонится призрак. 

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