На твоей стороне 2019 - 2020 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала На твоей стороне
Киноафиша Сериалы На твоей стороне Сезоны Сезон 1

На твоей стороне 16+
Оригинальное название Сезон 1
Премьера сезона 21 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «На твоей стороне»

В 1 сезоне сериала «На твоей стороне» нейрохирург Анастасия встречает на работе крайне неприятного и пугающего ее человека – бандита и убийцу Максима. Эти двое живут в разных мирах и руководствуются противоположными принципами. Женщина каждый день спасает жизни, а мужчина – отнимает их. Тем не менее, судьба сводит этих людей вместе, и Настя оказывается в эпицентре преступных разборок. Ей придется принять сложное решение: погибнуть или стать женой Максима и принять его защиту. Однако скоро женщина понимает, что он – вовсе не безжалостный убийца, а человек с железными принципами, попавший в западню.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
8.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «На твоей стороне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 октября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 октября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 октября 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 октября 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 октября 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 октября 2019
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
28 октября 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
28 октября 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
29 октября 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
29 октября 2019
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
30 октября 2019
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
30 октября 2019
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
31 октября 2019
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
31 октября 2019
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
4 ноября 2019
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
4 ноября 2019
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
5 ноября 2019
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
5 ноября 2019
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
6 ноября 2019
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
6 ноября 2019
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
7 ноября 2019
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
7 ноября 2019
График выхода всех сериалов
