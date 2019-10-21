В 1 сезоне сериала «На твоей стороне» нейрохирург Анастасия встречает на работе крайне неприятного и пугающего ее человека – бандита и убийцу Максима. Эти двое живут в разных мирах и руководствуются противоположными принципами. Женщина каждый день спасает жизни, а мужчина – отнимает их. Тем не менее, судьба сводит этих людей вместе, и Настя оказывается в эпицентре преступных разборок. Ей придется принять сложное решение: погибнуть или стать женой Максима и принять его защиту. Однако скоро женщина понимает, что он – вовсе не безжалостный убийца, а человек с железными принципами, попавший в западню.