Во 2 сезоне сериала «На твоей стороне» нейрохирург Анастасия Стрелецкая продолжает выживать в центре преступного мира. Теперь у женщины есть любимый человек, способный ее защитить, однако ее чувство день ото дня подвергается тяжелым испытаниям. Настя не может быть уверена ни в чем и ни в ком на свете, ведь даже доброжелатели и самые близкие люди оказываются хладнокровными предателями и используют ее слабости против нее. Понимая, что вырваться из бандитских разборок ей уже не удастся, женщина решает принять правила игры. Она пытается обмануть и вывести на чистую воду злодея, который хочет ее уничтожить.