На твоей стороне 2019 - 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала На твоей стороне
Киноафиша Сериалы На твоей стороне Сезоны Сезон 2

На твоей стороне 16+
Оригинальное название Сезон 2
Премьера сезона 31 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «На твоей стороне»

Во 2 сезоне сериала «На твоей стороне» нейрохирург Анастасия Стрелецкая продолжает выживать в центре преступного мира. Теперь у женщины есть любимый человек, способный ее защитить, однако ее чувство день ото дня подвергается тяжелым испытаниям. Настя не может быть уверена ни в чем и ни в ком на свете, ведь даже доброжелатели и самые близкие люди оказываются хладнокровными предателями и используют ее слабости против нее. Понимая, что вырваться из бандитских разборок ей уже не удастся, женщина решает принять правила игры. Она пытается обмануть и вывести на чистую воду злодея, который хочет ее уничтожить.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
8.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «На твоей стороне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
31 августа 2020
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
31 августа 2020
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
31 августа 2020
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
1 сентября 2020
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
1 сентября 2020
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
2 сентября 2020
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
2 сентября 2020
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
7 сентября 2020
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
7 сентября 2020
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
7 сентября 2020
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
8 сентября 2020
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
8 сентября 2020
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
9 сентября 2020
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
9 сентября 2020
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
10 сентября 2020
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
10 сентября 2020
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
14 сентября 2020
Серия 18
Сезон 2 Серия 18
14 сентября 2020
Серия 19
Сезон 2 Серия 19
15 сентября 2020
Серия 20
Сезон 2 Серия 20
15 сентября 2020
Серия 21
Сезон 2 Серия 21
16 сентября 2020
Серия 22
Сезон 2 Серия 22
16 сентября 2020
Серия 23
Сезон 2 Серия 23
17 сентября 2020
Серия 24
Сезон 2 Серия 24
17 сентября 2020
График выхода всех сериалов
