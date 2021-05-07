Все серии 2 сезона «Мистический квест: Пир ворона»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 17 мая 2021
Серия 2
Сезон 2 / Серия 27 мая 2021
Серия 3
Сезон 2 / Серия 314 мая 2021
Серия 4
Сезон 2 / Серия 421 мая 2021
Серия 5
Сезон 2 / Серия 528 мая 2021
Серия 6
Сезон 2 / Серия 64 июня 2021
Серия 7
Сезон 2 / Серия 711 июня 2021
Серия 8
Сезон 2 / Серия 818 июня 2021
Серия 9
Сезон 2 / Серия 925 июня 2021
О чем cерия
Во 2 сезоне 2 серии сериала «Мистический квест: Пир ворона» Брэд поручает Рэйчел и Дане разработать мобильную игру. Вместе с Иэном Поппи проводит встречу с дизайнерами, но те плохо понимают ее запросы. Иэн намерен научить ее ораторскому мастерству.
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