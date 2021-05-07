Во 2 сезоне 7 серии сериала «Мистический квест: Пир ворона» Рэйчел отвозит Си Дабл Ю на встречу со старым «другом», хотя она не подозревает о намерениях писателя. На следующее утро ему приходится пожалеть не только о сказанном, но и о содеянном.