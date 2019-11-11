Во 2 сезоне 7 серии сериала «Мылодрама» у Симонова рождается план, благодаря которому он сможет увеличить долю в бизнесе. С помощью Маши он пытается убедить съемочную группу присоединиться к нему. Света беспокоится за свое актерское будущее.
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