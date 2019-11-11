Во 2 сезоне 4 серии сериала «Мылодрама» Лариса подталкивает Влада к покупке прав на сериал. Отец Игоря намерен посодействовать авторам сериала в создании нового сезона, а Маша и Влад совместными усилиями занимаются ребрендингом канала.