Во 2 сезоне 4 серии сериала «Мылодрама» Лариса подталкивает Влада к покупке прав на сериал. Отец Игоря намерен посодействовать авторам сериала в создании нового сезона, а Маша и Влад совместными усилиями занимаются ребрендингом канала.
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