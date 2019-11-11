Во 2 сезоне 2 серии сериала «Мылодрама» у канала в разработке находится новое ток-шоу, и Влад занимается поиском свежих идей для него. Света мечтает заполучить место телеведущей этого проекта, но Влад встает на ее пути к цели.
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