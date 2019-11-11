Во 2 сезоне 5 серии сериала «Мылодрама», пока отец Игоря занимается новым сезоном, Маша чувствует, что на канале происходит что-то неладное. С помощью Куренка и Валеры она намеревается выяснить, кто стоит за Владом.
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