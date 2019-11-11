Во 2 сезоне 3 серии сериала «Мылодрама», чтобы побольше разузнать о Владе и его «профессионализме», Лариса приглашает его на ужин. Маша совмещает поиск денег для съемок нового сезона с разработкой тем для планируемого ток-шоу.