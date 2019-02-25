В 1 сезоне 4 серии сериала «Мылодрама» план владельцев сработал: после пресс-показа нового проекта акции канала стали падать. На съемочной площадке появляется приглашенная звезда, пока между Светой и Ариной происходят разборки.
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