В 1 сезоне 7 серии сериала «Мылодрама» Влад безуспешно пытается убедить Игоря вернуться на место режиссера. Позже, чтобы поддержать его, он собирает всю съемочную группу вместе. Маша весьма успешно помогает Симонову саботировать новый проект.
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