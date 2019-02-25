В 1 сезоне 7 серии сериала «Мылодрама» Влад безуспешно пытается убедить Игоря вернуться на место режиссера. Позже, чтобы поддержать его, он собирает всю съемочную группу вместе. Маша весьма успешно помогает Симонову саботировать новый проект.